الحوثي وتأخير أذان صلاة المغرب.. «خالد الرويشان» يُعلّق ساخراً بهذه الكلمات

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سخر وزير الثقافة السابق الأستاذ خالد الرويشان من قيام مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية على اجبار مؤذني المساجد في مناطق سيطرتها بتأخير موعد أذان صلاة المغرب خلال ايام شهر رمضان المبارك حتى ظهور النجوم في السماء.
وعلق الرويشان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر رصدها محرر مأرب برس ساخراً بـ القول:
«من سنوات أريتمونا النجوم في عز الظهر!
وتريدوننا الآن أن نفطر مع رؤية النجوم في الليل!»
وكانت مليشيا الحوثي الارهابية قد اجبرت مؤذني عدد من المساجد في مناطق سيطرتها خلال الأيام القليلة الماضية بتأخير موعد رفع آذان صلاة المغرب 11 دقيقة، خلال شهر رمضان المبارك عن الموعد الحقيقي لاعتقادها ان الافطار يكون مع ظهور نجوم الليل في السماء حسب معتقداتها الطائفية.