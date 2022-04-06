«معين عبد الملك» يلتقي نائب رئيس البنك الدول - تفاصيل اللقاء تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن هذه اللحظة التعاون الخليجي يبحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع في اليمن أمريكا تثير غضب الصين بصفقة أسلحة ضخمة مع دولة تريد بكين غزوها 6 أبريل 2022 تقرير أمريكي يكشف رقم صادم لضحايا الألغام الحوثية باليمن سفير التعاون الخليجي يتحدث عن موعد انتهاء المشاورات اليمنية والإعلان عن المخرجات وأمر واحد لم يتم مناقشته «الحوثية» تفشل في اخضاع الناس لـ «مذاهب الشيعة» في موعد الإفطار وتوقيت رفع الأذان في توقيت خطير...صفقة أسلحة أمريكية ضخمة وجديدة لتايوان.. والصين تدين ”بن دغر“ يحذر من تقسيم اليمن نصاىح وتحذيرات مهمة من عادات غذائية خاطئة ينبغي تجنبها مع الصيام
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في هذا اللحظة (ليل الاربعاء-الخميس):
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 592
بيع الدولار 598
شراء السعودي 157
بيع السعودي 158
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1134
بيع الدولار 1150
شراء السعودي 300
بيع السعودي 310