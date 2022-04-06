تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن هذه اللحظة

بعد 7 أيام من المباحثات.. المتشاورون في الرياض يعكفون على نسج ”خارطة طريق يمنية ـ يمينة“ و”التعاون الخليجي“ يؤكد: ”لن نعارض ما سيتم الاتفاق عليه“ (2877)