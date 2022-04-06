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تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن هذه اللحظة

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في هذا اللحظة (ليل الاربعاء-الخميس): 

الأسعار في صنعاء:  

 شراء الدولار 592

بيع الدولار 598

شراء السعودي 157

بيع السعودي 158

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1134

بيع الدولار 1150

شراء السعودي 300

بيع السعودي 310

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