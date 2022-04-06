التعاون الخليجي يبحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع في اليمن

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، على دور البنك الدولي وإسهاماته في دعم استقرار اليمن والاستفادة من المشاورات اليمنية لتعزيز ودعم مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان نشره المجلس على موقعه.

وبحث الجانبان "مجالات التعاون والمنفعة الجماعية لتعزيز وسائل التنمية والمساعدات والتدفقات التمويلية لليمن".

والإثنين ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دول الخليج العربي دعم بلاده بـ"حزمة اقتصادية عاجلة" لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.

في 29 مارس/ آذار الماضي، بدأت مشاورات بين أطراف يمنية عديدة، لـ "توحيد الصف ورأب الصدع ودعم الشرعية اليمنية"، بغية التوصل لحلول لإنهاء الصراع الممتد منذ نحو 7 سنوات، في ظل غياب جماعة الحوثي.

ومن المقرر أن تناقش الأطراف اليمنية 6 محاور، هي العسكرية، والأمنية، والعملية السياسية، والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، والاستقرار والتعافي الاقتصادي، وفق وسائل إعلام يمنية وخليجية.