«معين عبد الملك» يلتقي نائب رئيس البنك الدول - تفاصيل اللقاء تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن هذه اللحظة التعاون الخليجي يبحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع في اليمن أمريكا تثير غضب الصين بصفقة أسلحة ضخمة مع دولة تريد بكين غزوها 6 أبريل 2022 تقرير أمريكي يكشف رقم صادم لضحايا الألغام الحوثية باليمن سفير التعاون الخليجي يتحدث عن موعد انتهاء المشاورات اليمنية والإعلان عن المخرجات وأمر واحد لم يتم مناقشته «الحوثية» تفشل في اخضاع الناس لـ «مذاهب الشيعة» في موعد الإفطار وتوقيت رفع الأذان في توقيت خطير...صفقة أسلحة أمريكية ضخمة وجديدة لتايوان.. والصين تدين ”بن دغر“ يحذر من تقسيم اليمن نصاىح وتحذيرات مهمة من عادات غذائية خاطئة ينبغي تجنبها مع الصيام
أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، على دور البنك الدولي وإسهاماته في دعم استقرار اليمن والاستفادة من المشاورات اليمنية لتعزيز ودعم مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان نشره المجلس على موقعه.
وبحث الجانبان "مجالات التعاون والمنفعة الجماعية لتعزيز وسائل التنمية والمساعدات والتدفقات التمويلية لليمن".
والإثنين ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دول الخليج العربي دعم بلاده بـ"حزمة اقتصادية عاجلة" لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.
في 29 مارس/ آذار الماضي، بدأت مشاورات بين أطراف يمنية عديدة، لـ "توحيد الصف ورأب الصدع ودعم الشرعية اليمنية"، بغية التوصل لحلول لإنهاء الصراع الممتد منذ نحو 7 سنوات، في ظل غياب جماعة الحوثي.
ومن المقرر أن تناقش الأطراف اليمنية 6 محاور، هي العسكرية، والأمنية، والعملية السياسية، والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، والاستقرار والتعافي الاقتصادي، وفق وسائل إعلام يمنية وخليجية.