اختتام فعاليات دورة التدريب الفني والإداري لمستفيدي مشروع تحسين سبل العيش في تريم حضرموت

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اختتمت دورة التدريب الفني والإداري لمستفيدي مشروع تحسين سبل العيش في مديرية تريم بمحافظة حضرموت.
وتأتي الفعالية ضمن مشروع تحسين سبل العيش لأصحاب الحجازات مكون_ صناعات غذائية لمديريتي سيئون وتريم بمحافظة حضرموت وبتمويل من الجمعية الكويتية للأغاثة وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتنسيق مع معهد التنمية للتدريب والتاهيل.
شارك في الدورة ٩٧ مشارك ومشاركة من أسر المستفيدين بمديرية تريم وعلى مدى ٧ أيام.
وأستهدف المشروع عدد ٤٤٠ مستفيد ومستفيدة من محافظتي حضرموت وشبوة والمهرة وأبين والذي بدوره يهدف ايضا لاكساب المشاركين مهن في مجال الصناعات الغذائية من الأسر ذوي الدخل المحدود والعمل على تدريبهم في المجال الفني والإداري ودعمهم بمنح من أجل شراء أصول لمشاريعهم .
بدوره تحدث الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم علي خميس صبيح عن مشروع التصنيع الغذائي حيث قال:
حيث قال : بأسمي وباسم أبناء مدينة تريم أشكر وكالة دعم المنشئات الصغيرة والأصغر سمبس كما اشكر فريق العمل على هذا الجهد المبذول لأتمام هذا التدريب قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتحدث عن أهمية هذا المشروع للفئات المستهدفة وما له من أثر في تحسين الاوضاع المادية والأقتصادية وله أثر في تخفيف معاناتهم في ظل هذه الاوضاع التي تمر بها البلاد
كما أشار أن السلطة المحلية ستقوم بتوفير بيئة مناسبة تحتوي مجموعة من المعارض والبازارات لتسويق هذه المنتجات في الفترات القادمة.
وفي ختام المشروع تم عرض بازار للمنتجات للمستفيدين من المشروع وتوزيع الشهادات للمشاركين بالدورة.
حضر فعاليات الاختتام احسين برك بامقيسم عضو اللجان المجتمعية ومدير مكتب الاحصاء بالمديرية .