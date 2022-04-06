سفير التعاون الخليجي يتحدث عن موعد انتهاء المشاورات اليمنية والإعلان عن المخرجات وأمر واحد لم يتم مناقشته

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر، اليوم الاربعاء، ان كل الأطراف المشاركة في المشاورات اليمنية في الرياض كانت حريصة على مصلحة بلدهم.

وقال: نأمل الإعلان عن المخرجات مع انتهاء المشاورات اليمنية غدا.

ونوه الى انه لم يتم مناقشة أي أمر عسكري من قبل المشاركين في المشاورات.

وأضاف في إحاطة حول المشاورات اليوم الأربعاء، أن المشاركين بدأوا في البحث عن حلول للانتقال باليمن إلى دولة آمنة ومستقرة.

وقال إنهم سيستكملون ذلك يوم غد، وسيعلنون عن التوافق التام، مشيراً إلى أنه متفائل خصوصاً بعدد المشاركين في المشاورات.

كذلك، أوضح أن المشاركين يريدون إفساح المجال لتنفيذ قرارات مجلس التعاون المعنية بدعم الاقتصاد اليمني الصادر في قمة المجلس عام 2015.

يذكر أن المحادثات اليمنية - اليمنية انطلقت في الرياض الأربعاء الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي.

ويشارك في تلك المشاورات التي تختتم في السابع من الشهر الجاري، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية، فيما ستتناول ستة محاور بينها وسياسية وإنسانية.