«الحوثية» تفشل في اخضاع الناس لـ «مذاهب الشيعة» في موعد الإفطار وتوقيت رفع الأذان

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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فشلت جماعة الحوثي، ذراع ايران في اليمن، في اجبار المواطنين بمناطق سيطرتها على تأخير وقت الإفطار، بمبرر ، رؤية النجوم كعلامة لدخول الليل ورفع اذان المغرب خلال ايام شهر رمضان.

وكانت سلطات الحوثيين في محافظة إب(وسط اليمن) قد ارغمت عددا من ائمة المساجد والمؤذنيين على الالتزام بتأخير وقت أذان المغرب بنحو 10 دقائق عن التوقيت الرسمي الموضح في التقاويم المعتمدة.

ونقل «مأرب برس» عن سكان محليون في مدينة إب قولهم: ان حالة من الارباك ظهرت في الأيام الاولى من شهر رمضان الجاري، بسبب اختلاف توقيت رفع اذان المغرب من مسجد لآخر.

وقالوا، ان بعض المساجد رفضت التعميم الحوثي بتأخير موعد الإفطار، وبعضها تأخرت في رفع الأذان بضع دقائق ، بسبب التوجيهات الحوثية الأخيرة، الأمر الذي سبب حالة ارباك، بين الناس ، الذين اعتادوا لسنوات على سماع صوت اذان المغرب يصدح من كل مآذن المدينة في وقت واحد.

هذا الإجراء الحوثي، يأتي امتددا لتوجهات الجماعة في فرض بعض التعليمات والمعتقدات المخالفة لما اعتاد عليه الناس، والمتطابقة مع مذاهب الشيعة في إيران.

سبق هذا الإجراء المتعلق بتأخير موعد الإفطار ، حديث للمدعو محمد علي الحوثي القيادي في الجماعة الإنقلابية.

الحوثي قال ان: وقت الإفطار عندنا وعند كل من كان ذا احتياط في دينه ،هو غشيان الليل للصائم.

وأضاف :وغشيانه له فهو أن يجن عليه، وعلامة دخوله وحقيقة وقوعه أن يرى كوكباً من كواكب الليل التي لا ترى إلا فيه".

ولاقى هذا الأمر رفضا شعبيا واسعا ورفضت العديد من مساجد مدينة إب الالتزام بما جاء في التعميم الحوثي.

وخلال اليومين الماضيين قدم الحوثيون على اختطاف عددٍ من مؤذني وأئمة مساجد مديرية القفر (شمال مدينة إب) وتهديد أئمة مساجد مديرية المشنة (مركز المحافظة) بالسجن لإجبارهم على تأخير أذان المغرب في رمضان، تماشيا مع معتقداتهم بوجوب تأخير الإفطار حتى دخول الليل وظهور النجوم.