كشف عن اجتماع قادم مخصص لتعز.. ”غروندبرغ“ يعلن عن آلية لمواجهة أي خروقات لـ”الهدنة“ بالتفصيل.... روسيا تربط الروبل بالذهب وربما تشتري كل الذهب على كوكب الأرض الدولار يقفز لأعلى مستوى له في عامين لأول مرة بعد 9 سنوات.. تركيا تعيّن سفيراً لها في القاهرة أخطر امرأة في العالم تهدد بالنووي ظهور جديد ومفاجئ لأيمن الظواهري في خطاب بعد شائعات عن وفاته بريطانيا تدخل على خط نزاع السد الإثيوبي رئيس الوزراء ”معين عبد الملك“ يبرئ التحالف من مسؤولية إغلاق ”بلحاف“ ويؤكد: تشغيل المحطة سيرفد خزينة الدولة بنحو 5 مليار دولار سنوياً والحرب في أوكرانيا فرصة ذهبية لإعادة تشغيلها الحوثيون يعلنون وصول ثالث سفينة نفطية إلى الحديدة منذ بدء الهدنة بعد 7 أيام من المباحثات.. المتشاورون في الرياض يعكفون على نسج ”خارطة طريق يمنية ـ يمينة“ و”التعاون الخليجي“ يؤكد: ”لن نعارض ما سيتم الاتفاق عليه“
الدولار الأميركي يحتفظ بقوته أمام العملات الرئيسية سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في حوالي عامين، مدعوما بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020.
وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5 بالمئة عند 99.498 .
وصعد الدولار 0.7 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين.
وفي 28 مارس قفز الدولار إلى 125.11 ين وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 .
ومن ناحية أخرى وجد اليورو صعوبة وسط مخاوف بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وتراجعت العملة الأوروبية 0.6 بالمئة إلى 1.0901 دولار، مجارية مستواها المنخفض الذي سجلته في 14 مارس.
وقبل أيام قليلة وسط تزايد التفاؤل بشأن نهاية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، سجل اليورو أعلى مستوى في شهر عند 1.1185 دولار.
وارتفع الدولار الاسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7752 دولار أميركي في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6937 دولار أميركي