لأول مرة بعد 9 سنوات.. تركيا تعيّن سفيراً لها في القاهرة

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت مصادر صحفية تركية أن أنقرة عينت سفيراً لها في القاهرة، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 9 سنوات.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال راغب صويلو، مراسل صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية في تركيا، إن تركيا عينت صالح موطلو شان، سفيراً لها في القاهرة.

وأرجع الصحفي التركي الخبر إلى صحيفة "ميدل إيست آي" دون ذكر تفاصيل أكثر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤوليْن تركيَيْن قولهما، إن السفير الجديد كان ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي بين عامي 2015-2020.

وأفاد المسؤولان بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أبلغ شان بالفعل بهذا الدور، حيث ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية، بحسب ما تناقلته الصحافة التركية.

وكانت آخر سفير تركيا قد غادر القاهرة، عام 2013، إثر الانقلاب العسكري على محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت العلاقات التركية المصرية، خلال عام 2021، تقارباً نسبياً مع قرار البلدين إطلاق المحادثات الاستكشافية بينهما.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية التركي إن الحوار بين بلاده وبين مصر مستمر.

غير أن عملية التعيين المتبادل للسفراء لم تبدأ بعد.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقات.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عُقدت بالقاهرة في السادس والسابع من مايو/أيار الماضي بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات التي جرت بالصريحة والمعمقة.

وتدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن أطاح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي، في انقلاب بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.

وحافظت أنقرة على موقفها القائل بأن رئيس منتخب ديمقراطياً لا يمكن الإطاحة به عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي فقد أعربت عن انتقادها للسيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج