أخطر امرأة في العالم تهدد بالنووي

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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على وقع التوترات المتصاعدة بين الجارتين الكوريتين إزاء سلسلة تجارب الأسلحة التي أطلقتها بيونغ يانغ مؤخراً، تصاعدت التصريحات المتبادلة بين قيادتَي البلدين مع دخول كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على خط حرب التصريحات الحادة.

فبعد حديث وزير الدفاع الكوري الجنوبي عن ضربات استباقية على الشمال، خرجت كيم يو جونغ الأحد، لتصف الوزير بأنه "رجل يشبه الحثالة"، مشيرة إلى أن الجنوب قد يواجه "تهديداً خطيراً".

ووفقاً لبيان وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الذي صدر في أغسطس/آب 2020، فإن كيم يو جونغ باتت تُعتبر "الرجل الثاني" في السلطة بحكم الواقع، عقب تفويض كيم جونغ أون جزءاً من سلطاته إلى مساعديه المقربين من بينهم أخته الصغرى، للإشراف على شؤون الدولة، فوكل إليها مسؤولية العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

تهديد ووعيد في آخر تصريح لها، وجهت كيم يو جونغ شتائم قاسية استهدفت بها وزير دفاع كوريا الجنوبية الذي أصدر تصريحات هاجم فيها المعسكر الشمالي، فيما نقلت عنها وسائل الإعلام الحكومية قولها: "الرجل الذي لا معنى له والذي يشبه الحثالة يجرؤ على ذكر ضربة استباقية لدولة تمتلك أسلحة نووية.

كوريا الجنوبية قد تواجه تهديداً خطيراً بسبب التصريحات المتهورة التي أدلى بها وزير دفاعها".

وجاءت تصريحات كيم يو جونغ وسط توترات متصاعدة بين الكوريتين المتنافستين بشأن سلسلة تجارب الأسلحة في كوريا الشمالية هذا العام، بما في ذلك أول صاروخ باليستي عابر للقارات منذ أكثر من أربع سنوات.

ولا تقتصر تهديدات كيم على سيول، بل سبق أن حذّرَت واشنطن قبل عام من "إثارة المتاعب"، تزامناً مع استعداد الإدارة الأمريكية الجديد برئاسة جو بايدن للكشف عن ملامح سياسة إدارته في التعامل مع كوريا الشمالية، إذ انتقدت التدريبات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية في المنطقة.