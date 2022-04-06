ظهور جديد ومفاجئ لأيمن الظواهري في خطاب بعد شائعات عن وفاته

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ظهر زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في فيديو جديد الثلاثاء، بعد شهور من تداول شائعات أنه توفي نتيجة تدهور حالته الصحية.

ونشرت مؤسسة "السحاب" التابعة للتنظيم، فيديو للظواهري تحت شعار "حرة الهند"، يتحدث فيه عن محاربة الحجاب في ولاية كاراناتكا الهندية، ويشيد بالفتاة التي رددت "الله أكبر" في وقفة ضد قرار منع الفتيات المحجبات من دخول المدارس والكليات.

كما تحدث الظواهري في الفيديو عن ضرورة انتفاضة المسلمين في الهند، لوقف الانتهاكات العنصرية الممارسة ضدهم.

وانتشرت شائعات أن الظواهري توفي في العام 2020، وتجددت لاحقا في العام 2021.

والظواهري الذي يقود تنظيم القاعدة منذ مقتل زعيمه أسامة بن لادن في 2011، لا يعرف إن كان لا يزال يقطن في باكستان أو أفغانستان أم لا.