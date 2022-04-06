رئيس الوزراء ”معين عبد الملك“: تشغيل بلحاف سيرفد خزينة الدولة بنحو خمسة مليار دولار سنوياً والحرب في أوكرانيا فرصة ذهبية لإعادة تشغيل المحطة

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الثلاثاء 5 أبريل/نيسان، إن التحالف ليس له علاقة بإيقاف العمل في منشأة بلحاف الغازية وإن إشكالات أخرى هي التي تحول دون عودته للعمل.

جاء ذلك، في لقاء جمع معين عبدالملك، بالإعلاميين على هامش المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض.

وأكد معين عبدالملك إن "الضخ الإعلامي حول منع التحالف لتصدير الغاز من منشأة بلحاف غير صحيح وأن توقف العمل في الميناء وتوقف تصدير الغاز مرتبط بدرجة أساسية بالحرب التي تشنها مليشيا الحوثي ومخاوف الشركات العالمية من العمل في ظل المخاطر التي خلقتها الحرب".

وأكد رئيس الوزراء أن ”المشكلة بدرجة رئيسية عند شركة توتال الفرنسية“، مشيرا الى أن الحكومة تبذل جهوداً لمعاودة تشغيل الميناء لتصدير الغاز المسال.

وبين أن “أزمة الطاقة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية خلقت فرصة ذهبية أمام الحكومة، إذ يمكن الآن الاستفادة من الأسعار المرتفعة للغاز والذي يمكن أن يحقق لخزينة الدولة من ثلاثة إلى خمسة مليار دولار سنوياً“.

وفي شرحه للتعقيدات التي تحيط بهذا الملف، قال معين عبدالملك إن "عملية إعادة تشغيل الميناء وتصدير الغاز قد يستغرق عدة أشهر".

وقدم معين عبدالملك شرحاً عن الأوضاع التي تمر بها البلد والظروف الصعبة التي تعمل فيها الحكومة خاصة مع تزامن الحرب التي تخوضها الحكومة الشرعية من أجل إنهاء الإنقلاب واستعادة الدولة مع الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كثير من البلدان، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار القمح بنسبة تزيد عن 30٪.