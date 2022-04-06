رئيس الوزراء ”معين عبد الملك“: تشغيل بلحاف سيرفد خزينة الدولة بنحو خمسة مليار دولار سنوياً والحرب في أوكرانيا فرصة ذهبية لإعادة تشغيل المحطة الحوثيون يعلنون وصول ثالث سفينة نفطية إلى الحديدة منذ بدء الهدنة بعد 7 أيام من المباحثات.. المتشاورون في الرياض يعكفون على نسج ”خارطة طريق يمنية ـ يمينة“ و”التعاون الخليجي“ يؤكد: ”لن نعارض ما سيتم الاتفاق عليه“ تناغمًا مع المذاهب الشيعية.. مليشيا الحوثي تُجبر مؤذني المساجد على تأخير موعد أذان المغرب أمريكا تبدأ فضح معلومات استخباراتية سرّية عن روسيا وتتحداها بسلاح خارق جديد هجمات برية وقصف وخندقة وشق طرقات وتحشيد.. 130 خرقاً حوثياً في ثالث أيام الهدنة رغم الهدنة في اليمن... الألغام لا تعرف لغة التوقف ثلاث مواجهات عربية في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا مجلس مقاومة محافظة صنعاء يقيم أمسية رمضانية لتعزيز النضال ضد المليشيا مفاوض أوكراني يتحدث عن العقبة الوحيدة بطريق إعلان اتفاق السلام مع روسيا
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الأربعاء 6 أبريل/نيسان، وصول سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).
وقال متحدث الرسمي بإسم شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، إنه بعد “سلسلة من الاجراءات على سفينة الديزل الاسعافية “ديتونا” والتي تحمل كمية 29,934 طن ، مُنحت السفينة المذكورة تصريح دخول الى ميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM التابعة للأمم المتحدة”.
وأوضح المتحدث باسم الشركة، أن من المتوقع وصول السفينة في تمام الساعة 09:19 من صباح اليوم (الأربعاء)”.
وهذه ثالث سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة، منذ إعلان الهدنة في اليمن يوم الجمعة الماضية.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين.