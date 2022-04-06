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الحوثيون يعلنون وصول ثالث سفينة نفطية إلى الحديدة منذ بدء الهدنة

الأربعاء 06 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الأربعاء 6 أبريل/نيسان، وصول سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن).

وقال متحدث الرسمي بإسم شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، إنه بعد “سلسلة من الاجراءات على سفينة ‎الديزل الاسعافية “ديتونا” والتي تحمل كمية 29,934 طن ، مُنحت السفينة المذكورة تصريح دخول الى ميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM التابعة للأمم المتحدة”.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، أن من المتوقع وصول السفينة في تمام الساعة 09:19 من صباح اليوم (الأربعاء)”.

وهذه ثالث سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة، منذ إعلان الهدنة في اليمن يوم الجمعة الماضية.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين.

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