بعد 7 أيام من المباحثات.. المتشاورون في الرياض يعكفون على نسج ”خارطة طريق يمنية ـ يمينة“ و”التعاون الخليجي“ يؤكد: ”لن نعارض ما سيتم الاتفاق عليه“ تناغمًا مع المذاهب الشيعية.. مليشيا الحوثي تُجبر مؤذني المساجد على تأخير موعد أذان المغرب أمريكا تبدأ فضح معلومات استخباراتية سرّية عن روسيا وتتحداها بسلاح خارق جديد هجمات برية وقصف وخندقة وشق طرقات وتحشيد.. 130 خرقاً حوثياً في ثالث أيام الهدنة رغم الهدنة في اليمن... الألغام لا تعرف لغة التوقف ثلاث مواجهات عربية في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا مجلس مقاومة محافظة صنعاء يقيم أمسية رمضانية لتعزيز النضال ضد المليشيا مفاوض أوكراني يتحدث عن العقبة الوحيدة بطريق إعلان اتفاق السلام مع روسيا لاول مرة الصين تغير من قواعدها السريةوتخضع لواشنطن في سوق الأوراق المالية عبور 27 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية
أعلن سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر، أن الوفاق هو عنوان المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، مشيراً إلى أن المشاركين يسابقون الزمن للوصول إلى حل.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون، مشيراً إلى أنهم من سيصنع السلام في اليمن.
وأوضح أن المجتمعين استكشفوا الواقع ثم تباحثوا بالمعوقات والتحديات، والآن في جلسات مع الحكومة يبحثون وضع الحلول ونسج خارطة الطريق اليمنية اليمينة.
وقال إن المشاورات ليست بديلاً عن أي مرجعيات أو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، بل تعزز فرص السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وبيّن أن جميع المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من ألف في المشاورات يسابقون الزمن للوصول إلى حلول، مشيراً إلى أن هدف المشاورات توحيد الجهود ولم شمل اليمنيين.
وحول الهدنة التي أعلن عنها في اليمن لمدة شهرين، قال إن الأمم المتحدة مسؤولة عنها، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك فيما يتعلق بأي خروقات تحدث.
يذكر أن المحادثات اليمنية - اليمنية انطلقت في الرياض الأربعاء الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في تلك المشاورات التي تختتم في السابع من الشهر الجاري، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.