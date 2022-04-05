تناغمًا مع المذاهب الشيعية.. مليشيا الحوثي تُجبر مؤذني المساجد على تأخير موعد أذان المغرب

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استدعت مليشيا الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، أئمة ومؤذني عدداً من مساجد مدينة إب (وسط اليمن) وأجبرتهم على التوقيع بتأخير أذان المغرب تناغمًا مع المذاهب الشيعية.
وقالت مصادر محلية وفق موقع يمن شباب نت، بإن المليشيا الحوثية استدعت عددًا من مؤذني وأئمة مساجد مدينة إب إلى قسم 17 يوليو، وأخذت منهم تعهدات بتأخير موعد أذان المغرب حتى دخول الليل وظهور النجوم (بعد نحو 11 دقيقة عن التوقيت الرسمي).
وأشارت إلى أن عدد كبير من الأئمة أحجموا عن الحضور إلى القسم لرفضهم القرار الحوثي المتصادم مع المجتمع الذي لاينتمي إلى المذاهب الشيعية التي تحاول المليشيا تكريسها بالقوة في المحافظات الخاضعة لها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اختطاف المليشيا لعددٍ من مؤذني وأئمة مساجد مديرية القفر (شمال) وتهديد أئمة مساجد مديرية المشنة (مركز المحافظة) بالسجن لإجبارهم على تأخير أذان المغرب في رمضان، تماشيا مع معتقداتهم بوجوب تأخير الإفطار حتى دخول الليل وظهور النجوم.
وفي وقت سابق من اليوم نشر القيادي في مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، تُشير إلى توجه رسمي من الجماعة المدعومة من إيران بتأخير أذان المغرب في مناطق سيطرتها حتى دخول الليل.
وقال الحوثي في تغريدته: "وقت الإفطار عندنا وعند كل من كان ذا احتياط في دينه (...) هو غشيان الليل للصائم".
وأضاف "وغشيانه له فهو أن يجن عليه، وعلامة دخوله وحقيقة وقوعه أن يرى كوكباً من كواكب الليل التي لا ترى إلا فيه".
ويقول السكان أن هذه المساعي تأتي ضمن محاولات المليشيا لتطييف المجتمع وصبغه بالصبغة الطائفية الشيعية بالقوة رغم عدم امتلاكها حاضنة شعبية داعمة لها.