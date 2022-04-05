هجمات برية وقصف وخندقة وشق طرقات وتحشيد.. 130 خرقاً حوثياً في ثالث أيام الهدنة

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، خروقاتها للهدنة المعلنة في كافة جبهات القتال في محافظات الضالع وتعز ولحج والحديدة وحجّة والجوف ومارب.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان قوات الجيش رصدت 130 خرقاً للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية يوم الاثنين 4 أبريل 2022، في كافة جبهات القتال.

وقال البيان انه حدث 49 خرقاً في جبهات القتال بمحور تعز (توزّعت بين 44 خرقاً في محور تعز، وأربعة خروقات في محور الضالع، وخرقاً في جبهة كرش بلحج)، و9 خرقاً في محوري البرح وحيس. إضافة إلى 28 خرقًا في جبهات القتال غرب حجّة.

كما رصدت قوات الجيش 24 خرقاً في جبهات القتال شمال وغرب وجنوب محافظة مارب، و20 خرقاً في جبهات القتال شمال وشرق الجوف.

وتنوعت الخروقات بين شن هجمات برية واستهداف مواقع قواتنا بالأسلحة الثقيلة وبسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، بالتزامن مع حفر خنادق وبناء التحصينات وشق طرقات فرعية. إضافة إلى الدفع بتعزيزات بشرية وآليات ومعدات قتالية متنوعة إلى مختلف الجبهات.

واستمرّت المليشيا الحوثية لليوم الثالث على التوالي في الدفع بتعزيزات بشرية وآليات ومعدات قتالية متنوعة إلى مختلف الجبهات، ومنها نقل دبابات وعربات بي أم بي وراجمات صواريخ وعشرات الأطقم والآليات إلى الجبهات الغربية والجنوبية بمارب.

يذكر أن المبعوث الأممي الى اليمن هانس جرندبيرج، أعلن الجمعة الماضية دخول الهدنة التي أعلن عنها سابقاً لمدة شهرين ووافقت عليها جميعن الأطراف بما فيها ميليشيا الحوثي حيز التنفيذ ابتداء من الساعة السابعة من مساء نفس اليوم.

ولا يخفي اليمنيون شكهم من التزام ميليشيا الحوثي بالهدنة، نظرا لتجارب سابقة أثبتت خلالها أن الهدن المعلنة لا تكون سوى فرصة لترتيب صفوفها والاستعداد لشن حرب جديدة.