ثلاث مواجهات عربية في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

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أسفرت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الثلاثاء، عن ثلاث مواجهات عربية.
وجاءت القرعة لتضع الأهلي المصري، حامل اللقب، في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، فيما سيواجه وفاق سطيف الجزائري فريق الترجي التونسي، بينما يقابل شباب بلوزداد الجزائري الوداد البيضاوي المغربي.
وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة بين بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.
يذكر أن الفرق التي تصدرت مجموعاتها، وهي الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي ، ستلعب مباريات الإياب على ملعبها.
وتقام مباريات الذهاب بدور الثمانية يومي 15 و16 نيسان / أبريل الجاري، فيما تقام مواجهات الإياب يومي 22 و23 من الشهر ذاته.
وفي الدور قبل النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء، الفائز من مواجهة وفاق سطيف والترجي، فيما سيلعب الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو وصن داونز، مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد والوداد.
وتقام منافسات الدور قبل النهائي يومي السادس والسابع من أيار / مايو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته.