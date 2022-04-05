مجلس مقاومة محافظة صنعاء يقيم أمسية رمضانية لتعزيز النضال ضد المليشيا

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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. اقام المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء الأمسية الرمضانية السنوية للعام الثامن بمدينة مأرب. وفي الأمسية التي أقيمت تحت شعار" رمضان مقاومة ونضال"، وحضرها عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية والاجتماعية، اكد عضو مجلس المقاومة الشيخ عبدالله صعتر على "أن المقاومة هي الداعمة والمساندة للجيش الوطني، وتعمل وفق خططه، ولا تحل بديلاً عنه".

. وأضاف في كلمته الترحيبية:" القبيلة اليوم هي حارسة للثقافة والنضال الجمهوري، ولا بديل للمؤسسات الحكومية"..

وأردف:" كما أن المقاومة مساندة للشرعية وقيادتها، جنباً الى جنب مع التحالف العربي بقيادة المملكة"، شاكراً بذات الوقت التحالف على دوره الكبير في اسناد الجيش الوطني ورجال المقاومة في المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي". وأكد الشيخ صعتر "أن نضال المقاومة ضد مليشيا الحوثي سيستمر حتى تطهير الوطن من المليشيا الايرانية".

وأشاد بالتضحيات التي قدمتها محافظة صنعاء في معركة الوطن ضد المليشيا"، منوهاً الى أن احد أبناء صنعاء قدم اثنى عشر شهيداً من بيت واحد".

من جانبه اعتبر وكيل أول أمانة العاصمة- عبدالمجيد الجرف، ان محافظة صنعاء ترأس حربة المواجهة ضد مليشيا الحوثي، وقد قدمت عدد كبير من التضحيات من الشهداء والجرحى".

واكد " أن المقاومة ستنتصر حتى دحر المشروع الحوثي، والنصر قريب مهما حشدت المليشيا". حد قوله.

وفي الأمسية قدم الشيخ صالح الحواني- مدير جمعيات القرآن الكريم بالجمهورية، محاضرةً توعوية، تطرق فيها الى اخطار الفكر الحوثي، وكيفية تحصين المجتمع منه". وألقى الناشط زيد الشليف كلمةً أكد على أن المليشيا ليست أهلاً للسلم، والحوار معها لا يكون الا بفوهة البنادق". كما ألقيت العديد من القصائد والفقرات الفنية، نالت استحسان الحضور.