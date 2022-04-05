مفاوض أوكراني يتحدث عن العقبة الوحيدة بطريق إعلان اتفاق السلام مع روسيا

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد عضو الوفد الأوكراني المفاوض روستيم أوميروف، اليوم الثلاثاء، أنّ روسيا تزور جميع الأسباب لتبرير اجتياحها أوكرانيا.

وقال أوميروف لقناة الجزيرة: متفائلون بحذر بشأن المفاوضات مع روسيا لكننا نرى استمرارها ضرورياً، ونجاح المفاوضات يحتاج إلى إرادة سياسية روسية.

وأضاف: أدرجنا قضية القرم في أجندة التفاوض مع روسيا لكنها رفضت مناقشة القضية، ونبحث قضية الحياد مع روسيا بحذر شديد واقترحنا الحصول على ضمانات أمنية.

وأكد أنّ الضمانات تشمل حصولنا على دعم عسكري في وقت الحرب يشمل إغلاق الأجواء، مشيراً إلى أن الضمانات الأمنية لن تفيد طالما لن توقع دول غربية إلى جانبنا على الاتفاق.

وأوضح بأن قضية الأمن هي “العقبة الوحيدة بيننا وبين رفع مستوى التفاوض مع روسيا، وقضية السيادة على أراضينا غير قابلة للتفاوض.

وتوقع المفاوض الأوكراني التوصل لمسودة اتفاق أولية غير نهائية مع روسيا في غضون أسبوعين.