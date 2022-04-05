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عبور 27 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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عبرت 27 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 مارس حتى 4 أبريل 2022م، تحمل على متنها 52 ألفًا و81 سلة غذائية تزن 586 طنًا و191 كيلو غرامًا متوجهة لمحافظات عدن ومأرب وحجه

 

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني. 

  
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