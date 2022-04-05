رغم الهدنة في اليمن... الألغام لا تعرف لغة التوقف ثلاث مواجهات عربية في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا مجلس مقاومة محافظة صنعاء يقيم أمسية رمضانية لتعزيز النضال ضد المليشيا مفاوض أوكراني يتحدث عن العقبة الوحيدة بطريق إعلان اتفاق السلام مع روسيا لاول مرة الصين تغير من قواعدها السريةوتخضع لواشنطن في سوق الأوراق المالية عبور 27 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية تحدث عن مصير المرجعيات الـ 3...مسؤول خليجي يكشف تطورات مشاورات الرياض أوكرانيا تكشف سر الانسحاب الروسي من محيط العاصمة «كييف» وأحداث «بوتشا» تتصدر المشهد ”بن سلمان“ يلتقي ”حميد الأحمر“ في الرياض الكشف عن اسم المدرب الجديد للمنتخب اليمني والمهمة الجديدة للمدرب الحالي أمين السنيني
عبرت 27 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 مارس حتى 4 أبريل 2022م، تحمل على متنها 52 ألفًا و81 سلة غذائية تزن 586 طنًا و191 كيلو غرامًا متوجهة لمحافظات عدن ومأرب وحجه
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني.