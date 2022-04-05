تحدث عن مصير المرجعيات الـ 3...مسؤول خليجي يكشف تطورات مشاورات الرياض

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كشف سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر، أن الوفاق عنوان المشاورات اليمنية في الرياض.
وقال إن المشاورات ليست بديلاً عن المرجعيات أو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، بل تعزز فرص السلام التي ترعاها الأمم المتحدة...مؤكدا في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن المشاركين يسابقون الزمن للوصول إلى حل.وأضاف دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون، لافتا إلى أنهم من سيصنع السلام في اليمن.
وأفاد المنيخر بأن المجتمعين استكشفوا الواقع ثم تباحثوا بالمعوقات والتحديات، والآن في جلسات مع الحكومة يبحثون وضع الحلول ونسج خارطة الطريق اليمنية -اليمينة.وأوضح أن جميع المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من ألف في المشاورات يسابقون الزمن للوصول إلى حلول، مشيراً إلى أن هدف المشاورات توحيد الجهود ولم شمل اليمنيين.
وحول الهدنة التي أعلن عنها في اليمن لمدة شهرين، قال المنيخر إن الأمم المتحدة مسؤولة عنها، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك فيما يتعلق بأي خروقات تحدث.يذكر أن المحادثات اليمنية - اليمنية انطلقت في الرياض الأربعاء الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في المشاورات التي تختتم في السابع من الشهر الجاري، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. وتتناول المناقشات ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.