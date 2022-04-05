”بن سلمان“ يلتقي ”حميد الأحمر“ في الرياض

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التقى الأمير، خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، بالشيخ حميد الأحمر، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حسين الأحمر.
وقال بن سلمان في تغريدة على حسابه بتويتر، انه نقل تعازي "خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد" في وفاة الشيخ حسين الأحمر خلال لقائه "بالشيخ حميد الأحمر وإخوته وأبناء الفقيد".
وكان الشيخ حسين الأحمر توفي إثر جلطة في الثامن والعشرين من مارس الماضي، خارج اليمن، وشيع جثمانه في صنعاء الاثنين الماضي بحضور الآلاف من اليمنيين.