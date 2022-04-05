الكشف عن اسم المدرب الجديد للمنتخب اليمني والمهمة الجديدة للمدرب الحالي أمين السنيني

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كشف مصدر في الاتحاد اليمني لكرة القدم، أنه جرى اختيار المدرب الجزائري عادل عمروش لقيادة المنتخب الأول.
ونقل موقع كووورة عن المصدر قوله ان: الاتحاد لم يتفق مع المدرب بشكل نهائى، لكنه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال التباحث مع المهندس حسن باشنفر النائب الأول لرئيس الاتحاد وعبدالله فضيل رئيس اللجنة الفنية للاتحاد.
وأضاف: الجهاز الفني الذي يقود المنتخب حاليا في حضرموت، سيعمل ضمن الإطار الفني لعمروش، بقيادة المدرب الحالي أمين السنيني، الذي سيكلف بمهمة المساعد.
ويواصل المنتخب اليمني معسكره التدريبي في سيئون الذي بدأه في النصف الأول من شهر مارس/آذار الماضي، استعدادا للتصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.