اليمنية ترد على أنباء عدم جاهزية الشركة لتسيير رحلات من والى مطار صنعاء

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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نفت شركة طيران اليمنية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن عدم جاهزية الشركة لتسيير رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وقال مدير الإعلام في الخطوط الجوية اليمنية سلام محمد جباري أن الشركة على استعداد كامل للتشغيل وجداول رحلاتها جاهزة للتنفيذ.

وأوضح جباري، أن الشركة تنتظر تصاريح رحلاتها وفق آلية عمل معتمدة، في إطار الهدنة الإنسانية وفتح مطار صنعاء الدولي.

وكان من المقرر ان تبدأ اول رحلة جوية من والى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الأخير، امس الإثنين.

مدير مطار صنعاء خالد الشايف ارجع سبب تأخر استئناف الرحلات من والى المطار، الى الضغط الكبير في الحجوزات، وانشغال الخطوط الجوية اليمنية بمحطات أخرى حال دون بدء الرحلات الجوية من وإلى المطار الإثنين.

وقال الشايف في تصريح سابق أن اتفاقية الهدنة تنص على أن تكون الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الرئيسي للرحلات القادمة إلى مطار صنعاء.

وتم الاتفاق على تسيير رحلتين في الاسبوع من والى مطار صنعاء، واحدة الى الاردن والأخرى الى جمهورية مصر، خلال فترة الهدنة المقدرة زمنا بستين يوم، بدأت السبت الماضي.