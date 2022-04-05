سفير مجلس التعاون الخليجي يقدم مخلصاً عن المشاورات ”اليمنية ـ اليمنية“ الجارية في الرياض ويؤكد: ”لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون“ قبائل مراد بمحافظة مأرب تعلن موقفها من مشاورات الرياض وتبعث برسائل هامة للشرعية والتحالف رئيس الائتلاف الجنوبي يلتقي القائم بأعمال السفير الياباني - تحدث عن اهم ركائز السلام في اليمن مصانع أغلقت وأخرى على حافة الإفلاس.. الحرب الأوكرانية تضرب قطاع السيارات في العالم نقاشات موسعة بين الحكومة والمشاركين بمشاورات الرياض بشأن الحلول الاقتصادية ومواجهة التحديات خلال لقائه المبعوث الأمريكي.. «اليدومي» يشدد على ضرورة الضغط على المليشيات لإطلاق كافة المختطفين بما فيهم المناضل «محمد قحطان» بعدحادثة حريق مروعة أودى بحياة 7اشخاص بينهم 5اطفال ...مديرعام الصحه يؤكد الى اهمية إ نشاء مركز طبي متخصص لعلاج حالات الحروق من أمراض الكبد إلى داء السكري .. علامات بسيطة وخطيرة تظهر في العين قد تكشف عن حالات صحية قاتلة أسعار النفط ترتفع.. و«برنت» يلامس الـ 108 دولار ما الذي يجب أن تعرفه قبل إجراء الفحص بالرنين المغناطيسي؟
قدم سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيفر، ملخصاً عن المشاورات اليمنية ـ اليمنية التي تواصلت، اليوم الاثنين، اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية المجلس.
وقال: "نقف دائما إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية"، مشيراً إلى أن "الباب ما زال مفتوحا لمشاركة كافة الأطراف اليمنية بالمشاورات".
وأوضح أن "المشاورات تستهدف مشاركة جميع الأطراف اليمنية"، مضيفاً: "نستهدف أمن وسلامة واستقرار اليمن". وتابع قائلا: "الحكومة اليمنية لديها مخزون غذاء يكفي للشهور المقبلة".
وتابع: "لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون.. ونهدف لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن". وقال: "اليمنيون مجمعون على تعزيز مؤسسات الدولة وهم يبحثون المعوقات ولم يبلغوا مرحلة الحلول بعد".
ولفت إلى "أننا ننظر إلى اليمن كمكون واحد.. والمشاورات منحت اليمنيين منصة للحوار.. وهم قادرون على تطبيق ما يتفقون عليه في هذه المشاورات".
وأكد وقوف مجلس التعاون الخليجي الدائم "إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية". وأوضح أن "المشاورات ستختتم في الموعد المحدد لها".
وتواصلت، اليوم الاثنين، اجتماعات المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت اليوم جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.
وكشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.