سفير مجلس التعاون الخليجي يقدم مخلصاً عن المشاورات ”اليمنية ـ اليمنية“ الجارية في الرياض ويؤكد: ”لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون“

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قدم سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيفر، ملخصاً عن المشاورات اليمنية ـ اليمنية التي تواصلت، اليوم الاثنين، اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية المجلس.

وقال: "نقف دائما إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية"، مشيراً إلى أن "الباب ما زال مفتوحا لمشاركة كافة الأطراف اليمنية بالمشاورات".

وأوضح أن "المشاورات تستهدف مشاركة جميع الأطراف اليمنية"، مضيفاً: "نستهدف أمن وسلامة واستقرار اليمن". وتابع قائلا: "الحكومة اليمنية لديها مخزون غذاء يكفي للشهور المقبلة".

وتابع: "لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون.. ونهدف لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن". وقال: "اليمنيون مجمعون على تعزيز مؤسسات الدولة وهم يبحثون المعوقات ولم يبلغوا مرحلة الحلول بعد".

ولفت إلى "أننا ننظر إلى اليمن كمكون واحد.. والمشاورات منحت اليمنيين منصة للحوار.. وهم قادرون على تطبيق ما يتفقون عليه في هذه المشاورات".

وأكد وقوف مجلس التعاون الخليجي الدائم "إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية". وأوضح أن "المشاورات ستختتم في الموعد المحدد لها".

وتواصلت، اليوم الاثنين، اجتماعات المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت اليوم جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.

وكشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.