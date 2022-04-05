قبائل مراد بمحافظة مأرب تعلن موقفها من مشاورات الرياض وتبعث برسائل هامة للشرعية والتحالف

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ترأس الشيخ احمد حسين القردعي مساء الاثنين 4 ابريل 2022م لقاءً موسعا في أمسية رمضانية بحضور مشائخ وأعيان وعقال وافراد قبائل آل شجره والمفالحه "مراد" التابعة لمحافظة مأرب .

وفي اللقاء تحدث الشيخ القردعي عن المستجدات على الساحه الوطنية والقضايا والمشاكل العالقة وبعد تداول النقاش خرج القاء بالقرارات والتوصيات التاليه:

1. يبارك الاجتماع الهدنه التي رعتها الامم المتحده، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول التي من شأنها الحفاظ على وحدة اليمن ونظامه الجمهوري والديمقراطي، وتضمن اعادة مؤسسات الدولة والمناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابيه الحوثيه الى وضعها الطبيعي، وأشاد بالجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكه العربيه السعودي ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني في مواجهة المشروع الكهنوتي الامامي احد ادوات المشروع الايراني الفارسي الذي تعاني منه المنطقه.

2. يبارك اللقاء الحوار اليمني في الرياض الذي يرعاه مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة تمثيل كافة المكونات الاجتماعية والسياسيه التمثيل العادل والمنصف، ومنوهاً الى تعمد تجاهل عدد من المكونات رغم التضحيات الكبيره التي قدمتها في مواجهة المد والمشروع الحوثي، في حين بعض المشاركين لا يعرف تراب اليمن منذ سبع سنوات.

3. يؤكد اللقاء على ضرورة فتح المعابر الضرورية وتسهيل مرور المواطنين في المديريات الجنوبية لمحافظة مارب اسوة ببقية المعابر التي تم فتحها وشملها الاتفاق.

4. يؤكد اللقاء على سرعة حل مشاكل النازحين من المديريات الجنوبيه وتوفير احتياجاتهم ومحاسبة الجهات والاشخاص المتلاعبين بها.

5. تكليف لجنة عمل مصغره لمتابعة مخرجات اللقاء وبحث وايجاد الحلول المناسبة لكافة القضايا التي تم مناقشتها وعرضها في الإجتماع.

حضر اللقاء :

* الشيخ / عبدالخالق علي الذيب الجميلي

* الشيخ / ناصر علي مجيديع

* الشيخ / خالد علي طريق

* الشيخ / حزام محمد علي حازب

* الشيخ / زبن الله علي التام

* الشيخ / محمد علي علي القردعي

* الشيخ / عبدالله ناصر عبدالله شداد

* اللواء / عبدربه احمد الحليسي

* الشيخ / احمد علي حركان الجميلي

* الشيخ / حميد طالب احمد التام

* الشيخ / عبشل عبدالله الفتيني

* الشيخ / حسين علي مفتاح

* الشيخ / عبدالله علي علي شبرين الجميلي

* الشيخ / محمد حسين الحليسي

* عميد / علي زبن الله طليان

* عميد / حسين احمد طليان

* الشيخ / محمد علي طليان

* عقيد / عبدالله علي الطفاف العامري

* الشيخ / علي احمد الجميلي

* الشيخ / طالب علي القردعي

* الشيخ / احمد دحوان

* عميد / ناصر محمد طليان وعدد كبير من اعيان وعقال افراد ال شجره والمفالحه مراد