رئيس الائتلاف الجنوبي يلتقي القائم بأعمال السفير الياباني - تحدث عن اهم ركائز السلام في اليمن

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد صالح العيسي، اليوم بمنزله بالرياض، سعادة القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن كازوهيرو هيغاشي.

وفي اللقاء عبر العيسي عن شكره للحكومة اليابانية على ما تقدمه من دعم ومواقف مساندة لليمن.

واستعرض الشيخ العيسي مع القائم بأعمال السفير الياباني آخر المستجدات حول المساعي الدولية لتحقيق السلام في اليمن، والهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة والتي اعلنها المبعوث الاممي الى اليمن لمدة شهرين.

وأشار رئيس الائتلاف إلى المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بهذه الخطوة في سبيل جمع اليمنيين والدفع نحو تحقيق السلام.

وأشار الى أولويات الحل السياسي التي تشكل المرجعيات الثلاث أهم ركائزه، لاستدامة السلام في اليمن والشروع في بناء الدولة، مشيدا بجهود المبعوثين الأممي والأمريكي، ومثمناً جهود الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الياباني دعم بلاده لكل الجهود الايجابية المبذولة لاحلال السلام في اليمن، متمنياً للمشاورات اليمنية في الرياض النجاح.

وجدد دعم بلاده لليمن لتخطي هذه المرحلة، لافتا الى استعداد اليابان لدعم اليمن وتقديم مشاريع اغاثية وإنسانية، والمساعدة في تفعيل القطاعات الاقتصادية والتنموية.