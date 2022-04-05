مصانع أغلقت وأخرى على حافة الإفلاس.. الحرب الأوكرانية تضرب قطاع السيارات في العالم

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أوقفت "بي أم دبليو" الإنتاج في مصنعين ألمانيين، فيما تعمل "مرسيدس" على إبطاء العمل في مصانع التجميع الخاصة بها.

أما "فولكسفاغن"، فقد حذرت من توقف الإنتاج، وتبحث في الأثناء عن مصادر بديلة لقطع الغيار.

لأكثر من عام، عانت صناعة السيارات العالمية من نقص كارثي في الرقائق الإلكترونية والأجزاء الحيوية الأخرى التي قلصت الإنتاج، وأبطأت عمليات التسليم، وأدت إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل يفوق متناول ملايين المستهلكين.

والآن، برز عامل جديد، كعقبة أخرى، وهو الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأصبحت الضفائر الكهربائية المهمة للغاية، المصنوعة في أوكرانيا، بعيدة المنال فجأة.

مع ارتفاع طلب المشترين، وندرة المواد، وتسبب الحرب في اضطرابات جديدة، ومن المتوقع أن تتجه أسعار السيارات إلى الأعلى بشكل جيد في العام المقبل.

وظهرت أضرار الحرب في صناعة السيارات أولاً في أوروبا.

لكن من المرجح أن يتأثر الإنتاج الأمريكي في نهاية المطاف أيضاً، إذا جرى قطع الصادرات الروسية من المعادن، من البلاديوم للمحولات الحفازة إلى النيكل لبطاريات السيارات الكهربائية.

وقال مارك ويكفيلد، الرئيس المشارك لوحدة السيارات العالمية لشركة أليكس بارتنرز الاستشارية ”ما عليك سوى تفويت جزء واحد حتى لا تتمكن من صنع سيارة.

أي عثرة في الطريق تصبح إما تعطيلاً للإنتاج أو زيادة في التكلفة غير مخطط لها إلى حد كبير.” لقد أفسدت مشاكل الإمداد شركات صناعة السيارات منذ اندلاع الوباء قبل عامين، مما أدى في بعض الأحيان إلى إغلاق المصانع وتسبب في نقص في المركبات.

وتسبب الانتعاش القوي الذي أعقب الركود في زيادة الطلب على السيارات إلى حد كبير، في تفاوت مع العرض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل كبير إلى ما هو أبعد من التضخم العام المرتفع.

في الولايات المتحدة، ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة 13% في العام الماضي، إلى 45596 دولاراً، وفقاً لموقع إدموندز كوم.

وارتفع متوسط الأسعار المستخدمة أكثر من ذلك بكثير: فقد ارتفع بنسبة 29% ليصل إلى 29646 دولاراً أمريكياً اعتباراً من فبراير/شباط