نقاشات موسعة بين الحكومة والمشاركين بمشاورات الرياض بشأن الحلول الاقتصادية ومواجهة التحديات

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بحث رئيس الحكومة معين عبدالملك وأعضاء حكومته، الإثنين، مع المشاركين في مشاورات الرياض حول التحديات والحلول الاقتصادية والسياسية والعسكرية والإنسانية الممكنة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وذكرت الوكالة أن اللقاء الموسع ناقش رؤى الحكومة والمشاركين للوصول إلى أفكار مشتركة لتعزيز اطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني لرفع الأداء الحكومي، بينما أكدت الحكومة حرصها على استيعاب مخرجات مشاورات الرياض الذي عقدت في مجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وقال "عبدالملك" إن "هناك بيئة جديدة وأولويات مختلفة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتقريب بين القوىن المقاومة للانقلاب ومعالجة الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للحرب وتفعيل منظومة القوانين واللوائح.
وأوضح أن التحديات القائمة التي توجهها حكومته تتمثل بإعادة بناء المؤسسة الأمنية تحت مظلة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحل الأساس هو في التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.