خلال لقائه المبعوث الأمريكي.. «اليدومي» يشدد على ضرورة الضغط على المليشيات لإطلاق كافة المختطفين بما فيهم المناضل «محمد قحطان»

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شدد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين، وفي مقدمتهم عضو الهيئة العليا للإصلاح المناضل محمد قحطان، وكذا الصحفيين المختطفين منذ العام 2015.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ.
وناقش اللقاء الذي حضره عضو الهيئة العليا ورئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري، وعضو الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ أحمد القميري، جملة من القضايا المتعلقة بمستجدات الأوضاع في البلاد.
وثمن اليدومي جهود المبعوث الأمريكي وموقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن، ومساعيها الرامية لإحلال السلام، ودعمها في المجال الاقتصادي والإنساني.
وعبر عن ترحيبه بالهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة، مشيراً إلى الخروقات المستمرة للهدنة من قبل مليشيا الحوثي، مؤكداً على أولوية فك الحصار الذي تفرضه المليشيا على مدينة تعز.
وأشاد رئيس الهيئة العليا للإصلاح بالمشاورات اليمنية اليمنية في الرياض، التي دعا لها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستضيفها المملكة العربية السعودية، متمنياً أن تخرج بنتائج إيجابية توحد جهود اليمنيين لاستعادة الدولة وانهاء معاناة أبناء الشعب التي بدأت مع الانقلاب والحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.
وأكد أن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 تمثل أساساً لسلام شامل وعادل ومستدام.
من جانبه جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، حرص بلاده على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ودعمها لليمن وحكومته، معرباً عن تطلعه في نجاح الهدنة الإنسانية.
وأعرب ليندركينغ عن دعم بلاده لكل جهود الحل السياسي في اليمن، وتمنياته بنجاح مشاورات الرياض.
حضر اللقاء القائمة بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة في اليمن كاثي ويستلي.