بعدحادثة حريق مروعة أودى بحياة 7اشخاص بينهم 5اطفال ...مديرعام الصحه يؤكد الى اهمية إ نشاء مركز طبي متخصص لعلاج حالات الحروق

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 337

ناقش مدير عام الصحة بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي اليوم مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في قطاع الصحي في المحافظة (كتلة الصحة) امكانية انشاء مركز متخصص لعلاج حالات الحروق بالمحافظة وفي اللقاء استعرض الدكتور الشدادي عدد من حوادث الحرائق الاخيرة بالمحافظة وما نجم عنها من حالات وفيات واصابات بليغة بالحروق كان اخرها حادثة حريق مأوى اسرتين نازحتين في حي الشبواني شمال مدينة مأرب امس اسفر عنها وفاة 7 نارحين منهم 5 اطفال وإمراة ومسن.

وأكد الشدادي اهمية انشاء مركز طبي متخصص لعلاج حالات الحروق لعدم وجود مثل هذا المركز المتخصص في محافظة مأرب في ظل تزايد حوادث الحرائق ولا سيما في مخيمات النازحين في المحافظة داعيا ممثلي المنظمات الشريكة و العاملة في القطاع الصحي في المحافظة لدعم جهود مكتب الصحة لانشاء هذا المركز المتخصص والمساهمة بتجهيزه وتزويده بالامكانيات والمعدات الطبية اللازمة لافتتاحه وتشغيله في اسرع وقت.

من جانبهم ابدى ممثلو المنظمات العاملة في القطاع الصحي بمحافظة مأرب تفهمهم لحاجة المحافظة لانشاء مركز متخصص لعلاج حالات الحروق مؤكدين استعدادهم للمساهمة في دعم انشاء المركز وتجهيزه وتشغيله وفق الامكانيات المتاحة حضر الاجتماع نائب مدير عام الصحه أحمد العبادي