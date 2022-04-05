أسعار النفط ترتفع.. و«برنت» يلامس الـ 108 دولار

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ارتفعت أسعار العقود الأجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مجددا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تجهيز حزمة عقوبات جديدة لفرضها على روسيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 98ر3 دولار إلى 25ر103 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 60ر3 دولار إلى 99ر107 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.