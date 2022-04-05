من أمراض الكبد إلى داء السكري .. علامات بسيطة وخطيرة تظهر في العين قد تكشف عن حالات صحية قاتلة أسعار النفط ترتفع.. و«برنت» يلامس الـ 108 دولار ما الذي يجب أن تعرفه قبل إجراء الفحص بالرنين المغناطيسي؟ مستشار سابق لـ بوتين يفجّر مفاجأة بشأن الفائز الأكبر بحرب أوكرانيا… وتسريبات تطبيق توصيل تفضح موسكو هل تخمد أزمة أسعار النفط العالمية نيران حرب اليمن؟..تقرير ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال صحافية موالية لها بصنعاء منذ أسبوع بايدن: بوتين «مجرم حرب» ويجب محاكمته في خطوة جريئة وقوية ..فرنسا وألمانيا تعلنان طرد عشرات الدبلوماسيين الروس وتكشف الأسباب مجلس الأمن يدعو أطراف الصراع باليمن إلى اغتنام الهدنة تمهيدا لوقف انهاء الحرب في عملية غير مسبوقة ونادرة ...3نجوم كبار يغيبون عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الحاسمة
ارتفعت أسعار العقود الأجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مجددا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تجهيز حزمة عقوبات جديدة لفرضها على روسيا.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 98ر3 دولار إلى 25ر103 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 60ر3 دولار إلى 99ر107 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.