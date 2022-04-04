هل تخمد أزمة أسعار النفط العالمية نيران حرب اليمن؟..تقرير

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - الخليج اون لاين

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بعد جهود مكثفة استمرت على مدار نحو أسبوعين، أعلِنَ في اليمن أخيراً عن تهدئة طويلة نسبياً خلال شهر رمضان وشهر يتبعه، في أول تطور إيجابي مهم تشهده الأزمة اليمنية الدامية منذ فترة طويلة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة 1 أبريل 2022، عن اتفاق أطراف الأزمة في اليمن على وقف إطلاق النار لمدة شهرين، قابلة للتجديد.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان: إن "الأطراف وافقوا على وقف جميع العمليات العسكرية، وضمنها الجوية والبرية والبحرية، داخل اليمن وعبر حدوده".

وأوضح أن "الهدف من هذه الهدنة هو إعطاء اليمنيين مهلة من العنف هم بأمسّ الحاجة إليها، تُفرِّج عنهم المعاناة الإنسانية، وأهم من ذلك الأملُ في أن إنهاء هذا النزاع ممكن".

ودعا الأطراف إلى الامتثال للهدنة بكامل عناصرها واحترامها، واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتنفيذها فوراً.

تهدئة سريعة

وعلى مدار ما يزيد على 7 سنوات من حرب طاحنة في اليمن، كانت هناك محاولات حثيثة لعقد تهدئة لهذه الفترة أو على فترات أقصر، ولكنها معظمها فشلت قبل أن تنتهي أو في أيامها الأولى، رغم أن مفاوضاتها كانت تتواصل على مدار أسابيع طويلة قبل الإعلان عنها لأسباب إنسانية أو خلال مناسبات دينية.

لكن التهدئة الحالية عُقدت على وجه السرعة، كما يرى مراقبون، وتدخلت فيها الولايات المتحدة ولم يكن دور الأمم المتحدة روتينياً كما العادة وإنما ساهمت بالضغط على الأطراف، خاصةً الحوثيين للتوصل إلى الاتفاق.

ورغم أن شهر رمضان وعيد الفطر الذي يتبعه، سببان مُهمان لعقد التهدئة فإنهما ليسا السبب الرئيس من وجهة نظر مراقبين، فالتحذيرات السعودية الأخيرة من توقف إمداداتها من النفط الخام جراء الهجمات الحوثية المكثفة على المنشآت النفطية كانت كافية ليتدخل العالم بقوة لوضع حد لهذه التهديدات.

وفي 21 مارس الماضي، أعلنت السعودية إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، بسبب الهجمات الحوثية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في "الخارجية السعودية" قوله: إن "الرياض لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف: "تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران بتزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة".

وأشارت إلى أن تلك الهجمات "لها آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وسيفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".

وجاءت التصريحات بعد هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت فيها جماعة الحوثي منشآت نفطية واقتصادية في السعودية، ما تسبب بأضرار فيها.

جهود دولية مكثفة

وبعد أيام قليلة من هذا التحذير أطلقت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عبر مبعوثها لليمن تيم ليندركينغ، دعوات إلى التهدئة في اليمن، وهو ما وجد استجابة مبدئية من الأطراف قبل الإعلان النهائي بعد مباحثات وضغوط خاضها المبعوثين الأممي والأمريكي والسعودية وسلطنة عمان.

وفي 30 مارس الماضي، اتجه ليندركينغ إلى العاصمة السعودية لمواصلة قيادة الجهود الأمريكية في الدفع نحو "حل شامل ودائم" للنزاع في اليمن، بحسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.

كما شارك المبعوث الأمريكي بـ"الحوار اليمني اليمني" الذي عقد في مقر قيادة مجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وعلى هامش زيارته، قال ليندركينغ، إن " هناك فرصة مهمة من أجل حوار شامل بين اليمنيين، ولا سيما بعد كل هذه السنوات من الحرب".

وأشار إلى دعم بلاده بقوة لاقتراح الأمم المتحدة للهدنة، التي ينبغي أن تكون خطوة أولى نحو وقف إطلاق نار شامل.

ونوه بأنه يجب سماع كافة الآراء اليمنية، التي تؤدي إلى حلول للأزمة، مشيراً إلى تشجيع الأطراف كافة، للعمل مع الأمم المتحدة لترجمة وعود تحقيق السلم على أرض الواقع.

وشدد على أنه "لا يزال هناك فرصة لنعمل من أجل تحسين حياة الشعب اليمني، وتقديم المساعدات الإنسانية".

وعقب إعلان الهدنة، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، بالهدنة، واعتبر أنها "تمثل خطوة هامة لكنها ليست كافية".

وأكد على ضرورة "الالتزام بوقف النار في اليمن وإنهاء الحرب، عبر التوصل إلى تسويات سياسية تحقق السلام الدائم"، مثنياً على الدور القيادي للسعودية في التهدئة باليمن وجهود وسلطنة عمان.

وشدد على أن واشنطن ستعمل على "ردع كافة التهديدات التي يتعرض لها شركاؤنا في المنطقة".

ولعل أكثر ما يثير الانتباه هو أن إدارة الرئيس بايدن نأت بنفسها تدريجياً خلال الفترة الماضية عن الصراع في اليمن، وذهبت إلى حد شطب الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية، لكنها الآن عادت بقوة لتلعب دوراً بالأزمة.

وتعتبر المملكة أكبر مصدر للخام عالمياً، وأي تأثر بكميات إنتاجها زيادة أو نقصاناً سيكون لها تأثير فوري على أسعار النفط سواء صعوداً أو هبوطاً.

وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن المملكة تملك ثاني أكبر احتياطي مؤكد للنفط بالعالم بأكثر من 270 مليار برميل، وتشكل احتياطاتها 17.3% من الإجمالي.

كما تعتبر السعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام بالعالم بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل، وأكبر مصدر له بمتوسط 6.9 ملايين برميل يومياً، وتلبي الرياض 10.7 % من الطلب اليومي على الخام عالمياً، وفق المصدر ذاته.

نهاية الحرب ليست سهلة

وحول احتمالية استمرار التهدئة وأن تكون بداية لإنهاء الحرب، قال سيف الدين: "لن يكون سهلاً إنهاء الحرب لكن ربما يتم تمديد التهدئة ويظل الوضع في اليمن في حالة من اللاحرب واللاسلم بحيث يبقى الحوثيون يسيطرون على مناطقهم وتبقى الحكومة في مناطقها مع بعض التسهيلات المتبادلة بين الجانبين".

ورأى أن وقف الحرب بشكل كلي يحتاج إلى ضغط دولي قوي على جميع الأطراف قد يصل لفرض عقوبات.

وعلى الصعيد ذاته، تقول الباحثة السعودية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نجاح العتيبي، إن "الهجوم الروسي على أوكرانيا منح الرياض فرصة لاستخدام النفط كوسيلة للضغط على الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، لحشد مزيد من الدعم وتثبيت موقف المملكة في الحرب اليمنية".

ورأت العتيبي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن "السعودية لن تستجيب لمطالب زيادة إنتاج النفط لخفض أسعاره حتى تحصل على موقف حازم من واشنطن والمجتمع الدولي ضد الحوثيين".

المباحثات السعودية الإيرانية

أما الكاتب والباحث اليمني د.عادل دشيلة، فيعتقد أن الهدنة التي تم الإعلان عنها، جاءت بعد مباحثات بين السعودية وإيران برعاية عراقية وعمانية، إضافة إلى تحركات المبعوثين الأممي والأمريكي خلال الفترة الماضية.

ويشير "دشيلة" حسب موقع"الخليج أونلاين"، إلى أن هذه التسوية "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح إذا ما تم الالتزام بها، وتم فتح الطرقات بين المحافظات وإعطاء خارطة عن الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية لنزعها، وفتح الحصار عن مدينة تعز وعن مطار تعز، ومن ثم تمديد هذه الهدنة خلال الفترة القادمة".

وعلى الرغم من أنه لمح إلى إمكانية فشل الهدنة، يقول إن جميع الوقائع تدل على أن هذه الهدنة جاءت بناء على رغبة الحوثيين، بعدما طرحوا شروطاً منذ البداية ومنها فتح مطار صنعاء الدولي والسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن كل ما تم الإعلان عن "شروط حوثية تم التجاوب معها".

ويؤكد الباحث اليمني أن "التحالف" والحكومة اليمنية "قدموا كل التنازلات الجوهرية للجماعة، والآن تبقى على الحوثيين أن يبدوا رغبتهم في السلام، من خلال فك الحصار على تعز وفتح الطرقات وعدم الاعتداء أو اعتقال المواطنين الذين سيسافرون من وإلى مطار صنعاء الدولي. وتقديم ضمانات بذلك".

كما يتحتم على الحوثيين وفقاً لدشيلة، "الذهاب إلى طاولة المشاورات مع القوى اليمنية الاخرى، والتفاهم حول كيفية تنفيذ العملية الانتقالية بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة كالحوثيين وتسليمه للدولة اليمنية"، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق تسوية سياسية "طالما وأن السلاح بيد الحوثيين".

وأبدى أمله في أن تكون هذه الخطوة "مقدمة لعملية سلام حقيقية تضم كل أبناء اليمن تحت مظلة الدولة الوطنية اليمنية بدون وجود السلاح بيد الجماعات المسلحة".