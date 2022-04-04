ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال صحافية موالية لها بصنعاء منذ أسبوع

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية إخفاء صحفية تعمل لدى شبكة إخبارية تابعة لها اختطفتها من وسط العاصمة صنعاء أثناء قيامها بعمل تقرير عن اشتعال الأسعار في صنعاء قبل حلول شهر رمضان.

وذكرت شبكة "الملصي" الاخبارية التابعة للحوثيين أن الصحفية "نادية مقبل" التي تعمل محررة لديها، اختطفت ظهر الإثنين الماضي، وتم إخفائها لمدة يومين قبل أن يتضح أنها مختطفة في قسم شرطة حزيز، دون السماح لها بإجراء أي إتصالات لتطمين أهلها بمكان اخفائها.

ونشرت الشبكة مناشدة من أسرة الصحفية موجهة إلى منتحل صفة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، عبدالكريم الحوثي، بتوجيه مليشياته الأمنية بعدم تعريضها للتعذيب أو الإهانة، والسماح لهم بزيارتها للإطمئنان عليها.