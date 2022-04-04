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بايدن: بوتين «مجرم حرب» ويجب محاكمته

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد المشاهد التي تردد أنها لجرائم الحرب الروسية في بوتشا والتي صدمت العالم .

 

وقال بايدن اليوم الاثنين في البيت الأبيض "يجب محاسبته . هذا الرجل متوحش ومايحدث في بوتشا شنيع وشاهده الجميع".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي إنها "جريمة حرب" ويتعين الآن في إطار التحقيقات جمع "كل التفاصيل" حتى يتسنى لنا "إقامة محاكمة خاصة بجرائم الحرب".

 

وأضاف أيضا أن واشنطن ستواصل تشديد العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وقال "سوف أواصل إضافة عقوبات".

 

وقال كذلك إن الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة لمحاربة المعتدين الروس.

 

كان قد تم العثور على 280 جثة في ضاحية بوتشا قرب كييف بعد انسحاب الجيش الروسي منها بعد قتال استمر لعدة أسابيع . ونفت روسيا مسؤوليتها عن قتل مدنيين في بوتشا. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء تحقيق بشأن ذلك . وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يساعد في جمع أدلة لمحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية.

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