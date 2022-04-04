مجلس الأمن يدعو أطراف الصراع باليمن إلى اغتنام الهدنة تمهيدا لوقف انهاء الحرب

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد مجلس الأمن الدولي، الاثنين 4 أبريل/ نيسان، دعمه للهدنة بين أطراف الصراع في اليمن التي دعا لها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

ودعا المجلس -في بيان - جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الأممي لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

وحث المجلس على بناء الثقة من خلال إجراءات من بينها إعادة فتح طريق تعز والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية.