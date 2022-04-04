من أمراض الكبد إلى داء السكري .. علامات بسيطة وخطيرة تظهر في العين قد تكشف عن حالات صحية قاتلة أسعار النفط ترتفع.. و«برنت» يلامس الـ 108 دولار ما الذي يجب أن تعرفه قبل إجراء الفحص بالرنين المغناطيسي؟ مستشار سابق لـ بوتين يفجّر مفاجأة بشأن الفائز الأكبر بحرب أوكرانيا… وتسريبات تطبيق توصيل تفضح موسكو هل تخمد أزمة أسعار النفط العالمية نيران حرب اليمن؟..تقرير ميليشيا الحوثي تواصل اعتقال صحافية موالية لها بصنعاء منذ أسبوع بايدن: بوتين «مجرم حرب» ويجب محاكمته في خطوة جريئة وقوية ..فرنسا وألمانيا تعلنان طرد عشرات الدبلوماسيين الروس وتكشف الأسباب مجلس الأمن يدعو أطراف الصراع باليمن إلى اغتنام الهدنة تمهيدا لوقف انهاء الحرب في عملية غير مسبوقة ونادرة ...3نجوم كبار يغيبون عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الحاسمة
أكد مجلس الأمن الدولي، الاثنين 4 أبريل/ نيسان،دعمه للهدنة بين أطراف الصراع في اليمن التي دعا لها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.
ودعا المجلس -في بيان - جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الأممي لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.
وحث المجلس على بناء الثقة من خلال إجراءات من بينها إعادة فتح طريق تعز والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية.