في عملية غير مسبوقة ونادرة ...3نجوم كبار يغيبون عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الحاسمة

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كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه لمباراة مضيفه تشيلسي الإنجليزي، المقررة بعد غد الأربعاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وشهدت اختيارات المدرب أنشيلوتي، غياب الثلاثي إيدين هازارد وإيسكو ولوكا يوفيتش.
وضمت قائمة ريال مدريد 23 لاعبا: