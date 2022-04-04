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في عملية غير مسبوقة ونادرة ...3نجوم كبار يغيبون عن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي الحاسمة

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه لمباراة مضيفه تشيلسي الإنجليزي، المقررة بعد غد الأربعاء ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت اختيارات المدرب أنشيلوتي، غياب الثلاثي إيدين هازارد وإيسكو ولوكا يوفيتش.

وضمت قائمة ريال مدريد 23 لاعبا:

  • حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفويدياس.
  • - خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي.
  • - خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس وكامافينغا.
  • - خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، غاريث بيل، فينيسيوس، رودريغو وماريانو دياز.
  • يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الـ12 من نيسيان/ أبريل الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي
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