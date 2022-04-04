موقف قطر من الهدنة في اليمن وعلى ماذا تستند رؤيتها لحل الأزمة؟

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صحف

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سلطت صحيفة قطرية الضوء على موقف بلادها الثابت والداعم لحل الأزمة اليمنية.

وقالت صحيفة الشرق القطرية إن بلادها تتطلع إلى أن يمهد توافق الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين، إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط كافة الفاعلين في المشهد اليمني وبدعم من المجتمع الدولي، في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار.

وذكرت الصحيفة أن قطر تحرص دائما على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله.

وأضافت: كما تحرص على دعم كافة الجهود الدولية الرامية لدفع الحل عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وذلك تماشياً مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذا الحرص يأتي الحرص انطلاقا من موقفها الثابت والداعم لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.

وأكدت أن بلادها حرصت على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية للاحتياجات في الأمن الغذائي والصحة وبناء القدرات.. والعون الإنساني القطري لليمن الشقيق لم ينقطع.

وأفاد: أن توجيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يوليو 2021 بتخصيص 100 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة هناك، جاء ليتوج هذا الحضور الإنساني القطري الريادي في اليمن، فالدعم القطري لليمن يعكس مدى العلاقة الوثيقة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت أن إجمالي المساعدات المقدمة من قطر لليمن من الفترة 2013 إلى 2020 بلغت ما يقارب 195 مليون دولار.