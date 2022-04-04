الحوثيون يعلنون وصول ثاني سفينة نفطية إلى الحديدة منذ بدء الهدنة

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الإثنين، وصول سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، هي الثانية منذ إعلان الهدنة في البلاد، الجمعة.

جاء ذلك، في تغريدة عبر تويتر نشرها يحيى شرف الدين، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

‏وأفاد شرف الدين: “بوصول السفينة قيصر إلى غاطس ميناء الحديدة الساعة الخامسة فجر اليوم.. الناقلة محملة بـ 32300 طنا من البنزين”.

وهذه ثاني سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة، منذ إعلان الهدنة في اليمن، حيث وصلت، الأحد، سفينة تحمل مادة المازوت.