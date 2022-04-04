الأمم المتحدة تدعو المانحين لزيادة الدعم للشعب اليمني الحوثيون يعلنون وصول ثاني سفينة نفطية إلى الحديدة منذ بدء الهدنة 10نصائح طبية مهمة للحفاظ على الجهاز الهضمي للصائم في رمضان تقدم كبير بمشاورات الرياض.. سياسيون مشاركون يكشفون مستجدات المشاورات والقضايا التي تم بحثها معاناة اليمنيين تتفاقم خلال رمضان الثامن تحت الحرب رسمياً.. دولة عربية تعلن إفلاسها يستفيد منه أكثر من نصف مليون أسرة: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن بمأرب مشروع توزيع التمور لمختلف محافظات الجمهورية الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل لميناء الزيت بعدن روسيا تشهر سلاحا جديدا بوجه الغرب بشرى سارة وطال انتظارها...علاج جديد للسرطان يمحو البروتينات الضارة من الجسم نهائياً
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الإثنين، وصول سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، هي الثانية منذ إعلان الهدنة في البلاد، الجمعة.
جاء ذلك، في تغريدة عبر تويتر نشرها يحيى شرف الدين، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأفاد شرف الدين: “بوصول السفينة قيصر إلى غاطس ميناء الحديدة الساعة الخامسة فجر اليوم.. الناقلة محملة بـ 32300 طنا من البنزين”.
وهذه ثاني سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة، منذ إعلان الهدنة في اليمن، حيث وصلت، الأحد، سفينة تحمل مادة المازوت.