تقدم كبير بمشاورات الرياض.. سياسيون مشاركون يكشفون مستجدات المشاورات والقضايا التي تم بحثها

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس ـ العربية نت

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تتواصل، اليوم الاثنين، اجتماعات المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث تعقد اليوم جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.

وكشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وكشف قيادي لقناتي "العربية" و"الحدث" أن مجموعات العمل المصغرة ناقشت التحديات التي تواجه اليمن سياسيا، وتحديدا ما يتعلق بتعنت ميليشيات الحوثي وإعاقتِها للجهود السلمية. إضافة إلى تقريب وجهات النظر وتجاوزِ الخلافات بين المكونات المشاركة في المشاورات تجاه قضايا مختلفة.

كما بحثت الجلسات تشخيص الوضع الأمني والعسكري والاقتصادي، مع تحديد بؤر الاختلالات والفساد.

إضافة لبحث التحديات الإنسانية والاجتماعية والإعلامية، وتحديد أولويات القضايا التي تتطلب المعالجة بشكل فوري.

يأتي ذلك فيما كشف المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن الميليشيا الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية المعلنة، متحدثاً عن عدة خروقات في جبهات مأرب وتعز والحديدة.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الميليشيا الحوثية تبادل، كما هو معهود، المبادرات والهدن بنقض العهود والمواثيق، موضحاً أن الجيش أفشل عدة عمليات لها في مأرب.

مجلي أوضح أن الميليشيات الحوثية استخدمت في هجماتها المسيرات المفخخة والقذائف، مؤكداً في المقابل التزام الجيش ومقاتلات التحالف بالهدنة حتى الآن.

من جانبه، أكد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري بالجيش الوطني اليمني، أن ميليشيات الحوثي لا تلتزم بأي تعهدات وتتخذ من أي هدنة ثغرة لتحقيق مصالحها حيث قامت منذ الساعات الأولى لسريان الهدنة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مناطق عدة.