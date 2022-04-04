يستفيد منه أكثر من نصف مليون أسرة: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن بمأرب مشروع توزيع التمور لمختلف محافظات الجمهورية

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، في مأرب مشروع توزيع مساعدات التمور للعام 2022م يستهدف مختلف محافظات الجمهورية.
وفي التدشين أوضح مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمأرب - عبدالحكيم القيسي، "أن هذا التدخل ماهو إلا مشروعا بسيطا في إطار مشاريع إنسانية كبيرة وذات أثر فعال وتنموي في المجالات الصحية والتعليمية والمياه والتنمية، التي ينفذها مركز الملك سلمان للاغاثة".. وعبر عن شكره لما يقدمه المركز من خدمة ودعم للأسر النازحة والمحتاجة ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلد.
ودعا القيسي كافة المنظمات والمؤسسات الخيرية الى مساندة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الراهنة الصعبة.
من جانبه أوضح مدير عام شبكة النماء اليمنية للمنظمات اليمنية - المهندس عبدالوهاب نصر، أن مشروع التمور والمقدر بخمسة آلاف طن سيتم توزيعه في ثلاثة عشر محافظة، تستفيد منه أكثر من 600 ألف أسرة.
ولفت إلى أن نصيب مأرب من المشروع ألف طن بما يعادل 125ألف كرتون، سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة من النازحين والمضيفين بالمحافظة.
حضر التدشين الاستاذ سيف مثنى رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب وممثلين من مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.