الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل لميناء الزيت بعدن

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى بلادنا، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت.

وتتزامن الدفعة الثامنة من المنحة السعودية مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكان للمنحة السعوديةوالتي بلغت ثماني دفعات بإجمالي 684 ألف طن متري منذ بدء المنحة إسهاماً في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، مما ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية، وكان لها أثراً إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي.