يستفيد منه أكثر من نصف مليون أسرة: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن بمأرب مشروع توزيع التمور لمختلف محافظات الجمهورية الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل لميناء الزيت بعدن روسيا تشهر سلاحا جديدا بوجه الغرب بشرى سارة وطال انتظارها...علاج جديد للسرطان يمحو البروتينات الضارة من الجسم نهائياً معلومات وتحذيرات من تناول المياه بكثرة في وقت السحور تفاصيل قصف روسي عنيف وقتال مستمر على 4 جبهات جمعية الطالب بالمكلا تطلق مشروع "ساهم" لدعم طلاب الجامعات لمواصلة تعليمهم تحشيد وخندقة وقصف وهجوم.. ميليشيا الحوثي ترتكبت أكثر من 44 خرقاً للهدنة في يومها الأول بمختلف جبهات القتال ما هي فرص صمود الهدنة في اليمن؟ الحوثيون يُعلنون وصول أول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة بعد ساعات من سريان الهدنة
تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى بلادنا، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت.
وتتزامن الدفعة الثامنة من المنحة السعودية مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكان للمنحة السعوديةوالتي بلغت ثماني دفعات بإجمالي 684 ألف طن متري منذ بدء المنحة إسهاماً في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، مما ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية، وكان لها أثراً إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي.