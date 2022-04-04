بشرى سارة وطال انتظارها...علاج جديد للسرطان يمحو البروتينات الضارة من الجسم نهائياً

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يعمل عدد من العلماء على تطوير علاج جديد مضاد للسرطان يعتمد بشكل أساسي على نظام التخلص من النفايات الخلوية في الجسم في إزالة جميع البروتينات الضارة من الدم بشكل نهائي.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن العلاج يطور من قبل 15 عالماً في مركز تحليل البروتين التابع لمعهد أبحاث السرطان في لندن.

وقال البروفسور إيان كولينز، رئيس مركز تحليل البروتين، والذي يقود فريق العلماء المطورين للعلاج، إن العديد من أدوية السرطان الحديثة تعمل عن طريق منع وظيفة البروتينات الضارة المسببة للسرطان، لكنه أضاف أن هذه التقنية مختلفة تماماً، فهي تمحو هذه البروتينات تماماً.

وأضاف: «تمتلك خلايانا تقنية عالية الكفاءة للتخلص من النفايات الخلوية وإزالة البروتينات الضارة. إنه جزء من نظامها اليومي. ومع ذلك، فإن عمليات تحلل البروتين في خلايانا تتعرف فقط على عدد محدد من البروتينات».

وتابع: «لقد وجدنا الآن طريقة لتحديد عدد أكبر من هذه البروتينات الضارة التي قد تشارك في تطور الورم، وجعلها مرئية لنظام التخلص من النفايات الخلوية في الجسم، وكأننا نقول لخلايانا: من فضلك، هل يمكنك إضافة هذا البروتين إلى سلة المهملات التي تضم البروتينات الضارة الأخرى؟».

ويأمل فريق العلماء ألا يقتصر استخدام هذا العلاج الجديد على مكافحة السرطان وأن يشمل أنواعاً أخرى من الأمراض في المستقبل