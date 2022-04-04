جمعية الطالب بالمكلا تطلق مشروع "ساهم" لدعم طلاب الجامعات لمواصلة تعليمهم

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أطلقت جمعية رعاية طالب العلم بالمكلا يوم الاحد 2/رمضان/1443هـ أولى حملات مشروع "ساهم" الذي يسعى لكفالة (100طالب وطالبة) خلال العام الجامعي القادم 2022-2023م وذلك من خلال تسويق منح دراسية معيشية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وغرس روح التعاون والثقة في المجتمع و كذلك الاستقرار النفسي والمادي للطلاب الدارسين .

و أوضحت الجمعية أن المشروع أتى لمساعدة الطلاب في هذه الظروف لمواصلة تعليمهم الجامعي وذلك من خلال اختيار عدد من المرشحين لديها ذو الاحتياج و المتفوقين الحاصلين على معدل 85% من طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات وكذلك الحاصلين على المعدل في آخر ترم دراسي من طلاب الجامعة ، كشرطين أساسيين للاختيار، إلى جانب اجتياز المقابلات الشخصية مع لجنة المقابلات بالجمعية.

حيث قُدِّر المشروع باجمالي مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال يمني عملت الجمعية على تقسيمه إلى (100سهم) للمتبرعين والمساهمين من أهل الخير والعطاء في هذا الشهر الكريم ،قيمة السهم الواحد مبلغ وقدرة (25,000) ريال يمني.