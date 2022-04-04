الحوثيون يُعلنون وصول أول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة بعد ساعات من سريان الهدنة

الإثنين 04 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت جماعة الحوثي، الأحد 3 ابريل/نيسان، وصول سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، هي الأولى منذ سريان الهدنة في البلاد.

وقال المتحدث باسم شركة النفط الحوثية، عصام يحيى المتوكل، في بيان : "وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة سفينة ‎المازوت سيبلاندر سافير، بعد احتجازها لمدة 88 يوماً".

وأضاف أنه "لا تزال ثلاث سفن ‎بنزين إسعافية محتجزة". و "نأمل من المبعوث الأممي الإسراع في تنفيذ اتفاق الهدنة المعلنة وتحريك باقي السفن إلى ميناء الحديدة للتخفيف من حِدة أزمة الوقود".

وهذه أول سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة في اليمن.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مساء السبت، في الوقت الذي بدأت الأطراف اليمنية، بتراشق التهم بشأن خرق الهدنة الأممية.