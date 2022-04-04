ما هي فرص صمود الهدنة في اليمن؟ الحوثيون يُعلنون وصول أول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة بعد ساعات من سريان الهدنة الغارديان: هدنة اليمن تمثل أكبر خطوة للأمام في الحرب وتطبيقها يبعث الآمال في محادثات سلام ينتحل رتبه عميد.. مليشيات الحوثي تختطف أحد عملائها في جهاز الاستخبارات وتنقله الى مكان مجهول خلال لقائه برئيس الوزراء "معين عبد الملك".. «بن سلمان»: السعودية حريصة على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن صحيفة سعودية تكشف تطورات المشاورات اليمنية ومسؤول سعودي يتحدث عن أول إشارة وبادرة تفاؤل مستشار رئاسي يمني مخاطباً مليشيات الحوثي: باب السلام يُفتح والفرصة السانحة يجب ان لا تضيع ماذا فعل الجيش الروسي بأسيرات أوكرانيات قبل تسليمهن لبلادهن؟ تحرك جديد للحكومة البريطانية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية تصريحات جديدة للحكومة حول تشغيل مطار صنعاء ومن تسبب في اغلاقه وطبيعة الوضع بميناء الحديدة وقضية رفع حصار تعز
أعلنت جماعة الحوثي، الأحد 3 ابريل/نيسان، وصول سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، هي الأولى منذ سريان الهدنة في البلاد.
وقال المتحدث باسم شركة النفط الحوثية، عصام يحيى المتوكل، في بيان : "وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة سفينة المازوت سيبلاندر سافير، بعد احتجازها لمدة 88 يوماً".
وأضاف أنه "لا تزال ثلاث سفن بنزين إسعافية محتجزة". و "نأمل من المبعوث الأممي الإسراع في تنفيذ اتفاق الهدنة المعلنة وتحريك باقي السفن إلى ميناء الحديدة للتخفيف من حِدة أزمة الوقود".
وهذه أول سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة في اليمن.
والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مساء السبت، في الوقت الذي بدأت الأطراف اليمنية، بتراشق التهم بشأن خرق الهدنة الأممية.