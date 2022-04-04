ينتحل رتبه عميد.. مليشيات الحوثي تختطف أحد عملائها في جهاز الاستخبارات وتنقله الى مكان مجهول

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اقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية على اختطاف مايسمى بمدير مكتب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لها من احد احياء العاصمة صنعاء ونقله الى مكان مجهول.
وذكرت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة بأن مدير مكتب رئيس هيئة الاستخبارات العميد حسين محمد الطيابي والذي ينتمي إلى محافظة البيضاء تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لعملية اختطاف من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية من أحد شوارع العاصمة صنعاء ومن ثم نقله إلى مكان غير معروف.