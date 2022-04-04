خلال لقائه برئيس الوزراء "معين عبد الملك".. «بن سلمان»: السعودية حريصة على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن صحيفة سعودية تكشف تطورات المشاورات اليمنية ومسؤول سعودي يتحدث عن أول إشارة وبادرة تفاؤل مستشار رئاسي يمني مخاطباً مليشيات الحوثي: باب السلام يُفتح والفرصة السانحة يجب ان لا تضيع ماذا فعل الجيش الروسي بأسيرات أوكرانيات قبل تسليمهن لبلادهن؟ تحرك جديد للحكومة البريطانية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية تصريحات جديدة للحكومة حول تشغيل مطار صنعاء ومن تسبب في اغلاقه وطبيعة الوضع بميناء الحديدة وقضية رفع حصار تعز وفاة سبعة نازحين بينهم خمسة أطفال في حريق التهم مأواهم بمدينة مأرب «معين عبد الملك»يحدد العامل الرئيسي لاستمرار الهدنة مأرب برس يكشف زيف التزام الحوثي المزعوم بالهدنة ويرصد أبرز الخروقات والحكومة تؤكد لأول مرة قيمة الدولار تتغير بشكل كبير في صنعاء والعملة تواصل التحسن متأثرة بالهدنة «أسعار الصرف الآن»
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بالرياض برئيس الحكومة اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد،و أعضاء مجلس الوزراء.
إحلال السلام:
وأكد نائب وزير الدفاع السعودية خلال اللقاء حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، مبرزًا ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية – اليمنية، التي تتماشى مع المبادرة السعودية المُعلنة في مارس 2021م لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.
وقال بن سلمان: “إن المملكة العربية السعودية تأمل في أن تُسهم هذه الهدنة مع الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية–اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
دعم السعودية:
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء اليمني وأعضاء المجلس الدعم المقدم والمستمر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، للشعب اليمني في مختلف الظروف، والتزامها الدائم بمساندة جهود الحكومة، ودعم سيادة وأمن واستقرار اليمن، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي في توفير احتياجات الحكومة اليمنية، وأن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأكد الدكتور عبدالملك مُعين أن المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعطي بارقة أمل للشعب اليمني، ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بحول الله، معبرًا عن ثقته في نجاح هذه المشاورات والخروج برؤى وأفكار تخدم الشعب اليمني.