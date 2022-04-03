خلال لقائه برئيس الوزراء "معين عبد الملك".. «بن سلمان»: السعودية حريصة على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن صحيفة سعودية تكشف تطورات المشاورات اليمنية ومسؤول سعودي يتحدث عن أول إشارة وبادرة تفاؤل مستشار رئاسي يمني مخاطباً مليشيات الحوثي: باب السلام يُفتح والفرصة السانحة يجب ان لا تضيع ماذا فعل الجيش الروسي بأسيرات أوكرانيات قبل تسليمهن لبلادهن؟ تحرك جديد للحكومة البريطانية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية تصريحات جديدة للحكومة حول تشغيل مطار صنعاء ومن تسبب في اغلاقه وطبيعة الوضع بميناء الحديدة وقضية رفع حصار تعز وفاة سبعة نازحين بينهم خمسة أطفال في حريق التهم مأواهم بمدينة مأرب «معين عبد الملك»يحدد العامل الرئيسي لاستمرار الهدنة مأرب برس يكشف زيف التزام الحوثي المزعوم بالهدنة ويرصد أبرز الخروقات والحكومة تؤكد لأول مرة قيمة الدولار تتغير بشكل كبير في صنعاء والعملة تواصل التحسن متأثرة بالهدنة «أسعار الصرف الآن»
وجه مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي اليوم الاحد رسالة شديدة اللهجة لمليشيات الحوثي.
وقال المخلافي في تدوينة على حسابه بتويتر" باب السلام يُفتح والفرصة السانحة يجب ان لا تضيع.
وأضاف المخلافي قائلاً"يجب أن يدرك الحوثي أن القضايا الإنسانية لا تتجزأ وحصار تعز جزء من القضايا الإنسانية.
وتأتي تغريدة المخلافي تزامناً مع إعلان الأمم المتحدة لهدنة مدتها شهرين بين جميع أطراف الصراع في اليمن ابتداءً من يومنا هذا.
ويرى المخلافي أن هذه هي الفرصة الوحيد لمليشيات الحوثي بإيقاف الحرب وإحلال سلام عادل لجميع اليمنيين.