مستشار رئاسي يمني مخاطباً مليشيات الحوثي: باب السلام يُفتح والفرصة السانحة يجب ان لا تضيع

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه مستشار رئيس الجمهورية عبد الملك المخلافي اليوم الاحد رسالة شديدة اللهجة لمليشيات الحوثي.

وقال المخلافي في تدوينة على حسابه بتويتر" باب السلام يُفتح والفرصة السانحة يجب ان لا تضيع.

وأضاف المخلافي قائلاً"يجب أن يدرك الحوثي أن القضايا الإنسانية لا تتجزأ وحصار تعز جزء من القضايا الإنسانية.

وتأتي تغريدة المخلافي تزامناً مع إعلان الأمم المتحدة لهدنة مدتها شهرين بين جميع أطراف الصراع في اليمن ابتداءً من يومنا هذا.

ويرى المخلافي أن هذه هي الفرصة الوحيد لمليشيات الحوثي بإيقاف الحرب وإحلال سلام عادل لجميع اليمنيين.