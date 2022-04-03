ماذا فعل الجيش الروسي بأسيرات أوكرانيات قبل تسليمهن لبلادهن؟

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أقدم الجيش الروسي على حلاقة شعر أسيرات أوكرانيات كنّ لديه قبل تسليمهن إلى أوكرانيا في ثاني عملية تبادل أسرى بين الطرفين.
الجيش الروسي يحاول إذلال أسيرات أوكرانيات
وقالت الباحثة والمحللة السياسية الأوكرانية ماريا زلكينا، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على منصة تويتر: “حلق الجنود الروس رؤوس نسائنا الجميلات لإذلالهن”.
وأضافت مرفقةً تغريدتها بصورة الأسيرات الأوكرانيات: “لن تهين أوكرانيا أبداً.. لن تهين أي امرأة أوكرانية”.
وتمكن الجانب الأوكراني من إستعادة ما يقرب من 90 جندياً من بينهم 15 امرأة فيما أفرجت أوكرانيا عن 86 جندياً روسياً من الأسر في منطقة زابوروجي. كما أفاد موقع “Slovoidilo”
في وقتٍ سابق، قال المدير المساعد لمكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشنكو، إنَّ “عملية تبادل جرت للتو، 86 جندياً أوكرانياً بينهم 15 امرأة باتوا بأمان”.
وكانت روسيا وأوكرانيا أجرتا، في 22 مارس/آذار الماضي، أول عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.
وجاء الإعلان عن هذه العملية جاء على لسان مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا.
وقالت موسكالكوفا:” التبادل الأول حدث، واستعدنا تسعة من أبنائنا”، مشيرةً إلى أن الإفراج عن هؤلاء تم مقابل إطلاق سراح عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية الذي كان محتجزاً لدى القوات الروسية.
على صعيد متصل، تداول ناشطون أوكرانيون اليوم الأحد، مقطعاً مصوراً يظهر كيف تجادل نساء أوكرانيات مع جنود روس طلبوا منهن التفرق والذهاب من المكان.الأوكراني.