تصريحات جديدة للحكومة حول تشغيل مطار صنعاء ومن تسبب في اغلاقه وطبيعة الوضع بميناء الحديدة وقضية رفع حصار تعز

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 520

قال وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، أن استئناف الرحلات الجوية من والى مطار صنعاء سيساعد على تخفيف المعاناة التي يعيشها اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وفي لقاء جمعه بالسفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، حمل بن مبارك المليشيا الحوثية مسؤولية اغلاق المطار طوال السنوات الماضية نتيجة لاستخدامه للأغراض العسكرية ورفض كافة المقترحات لإعادة تشغيله.

وفيما يخص ميناء الحديدة أشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الى أن منح الحكومة تسهيلات إضافية لوصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة ليس بالأمر الجديد وسبق لها أن منحت تراخيص بدخول ١٢ سفينة نفطية لميناء الحديدة خلال الأشهر القليلة الماضية وأعلنت قبل سريان الهدنة دخول سفينتين كاول سفينتين ضمن اتفاق الهدنة الا أن السياسة الممنهجة لمليشيا الحوثي تقوم على انعاش تجارة السوق السوداء لمادتي البترول والغاز المنزلي لتعظيم أرباحها على حساب معاناة اليمنين.

واكد بأن الحكومة ومن واقع مسؤوليتها عن كامل أبناء الشعب اليمني تتعامل بمرونة مع كافة المبادرات الساعية لتحسين الأوضاع الإنسانية مراعاة لظروف المواطنين وأوضاعهم المأساوية.

وبخصوص تعز شدد وزير الخارجية، على أهمية إعطاء موضوع رفع الحصار عن مدينة تعز أولوية قصوى ووقف استهداف الأطفال والاحياء السكنية في المدينة وانهاء القيود على حركة المواطنين وفتح الطرقات والمعابر.

من جانبه أكد السفير البريطاني، مواصلة بلاده بذل الجهود للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار في اليمن .

وشكر السفير، الحكومة اليمنية على تعاملها الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.