وفاة سبعة نازحين بينهم خمسة أطفال في حريق التهم مأواهم بمدينة مأرب

الأحد 03 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي سبعة مدنيين نازحين حتفهم بينهم نساء وأطفال، مساء الأحد، جراء اندلاع حريق في مأوى للنازحين، بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، بسبب شرت كهربائي.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين - مأرب إن "حريقا التهم مأوى أسرتين من النازحين وتسبب بوفاة سبعة أشخاص بينهم أطفال ونساء، فيما لاتزال حالة في العناية المركزة".

وأضافت في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن "اندلاع حريق في (مخيم) الشبواني (للنازحين) كان بسبب شرت كهربائي، ويعتبر هو الأكبر من حيث عدد الضحايا".

ونشرت وحدة مخيمات النازحين ضحايا حريق مأوى أسرتين نازحتين في مخيم الشبواني وهي:

الأسرة الأولى

رب الأسرة :محمد سيف حمادي سلام الصبري

المتوفون

- سيف حمادي سلام الصبري 73 عام

- زينب سيف حمادي الصبري 30 عام

- سيف محمد سيف حمادي الصبري 8 عام

غلاب محمد سيف حمادي الصبري 12 عام

زهراء محمد سيف حمادي الصبري 11 عام

الأسرة الثانية

رب الأسرة مغترب في المملكة العربية السعودية

المتوفون

- البراء مراد 3 سنوات

- محمد مراد 5 سنوات

- خوله حسن محمد العديل 33 عام ترقد في العنايه المركزه

ونهاية العام الماضي توفي ثلاثة أطفال وأصيب خمسة آخرين جميعهم من أسرة واحدة، جراء حريق شب في مخيم "الجفينة" الذي يعد أكبر مخيمات النازحين في محافظة مارب، وذلك بعد أشهر من وفاة طفل واصابة ستة اخرين من العام 2021.

وبين حين وآخر، تندلع حرائق في مخيمات للنازحين وسقوط ضحايا.

وتحتضن محافظة مارب، نحو 60٪ من اجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم اكثر من 4.2 مليون شخص.